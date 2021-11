Horóscopo de hoy 24 de noviembre de 2021

Tu estado anímico mejorará mucho porque superarás con creces los retos que te has marcado en el trabajo. Buenas relaciones con los que tienes más cerca. Ojo con los excesos en las comidas; procura ser algo más juicioso con las cantidades.

Es posible que tus proyectos y expectativas generen escepticismo en algunas de las personas que te rodean. No hagas demasiado caso de su actitud; persevera en tu empeño, y en poco tiempo se darán cuenta de que vas en serio.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Francamente, hoy los Cáncer no tenéis por donde agarraros. No tenéis ganas de estar con la gente, no os apetece discutir con nadie,...pero tampoco estar de risas. Lo único que queréis es que os dejen en paz, ¿verdad?,...pues tranquilos, se os dejará.