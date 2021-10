Horóscopo de hoy 24 de octubre de 2021

Si no consigues recuperar tu tono vital, a pesar del descanso de los últimos días, tal vez debas probar con un complejo vitamínico. Tu estado de ánimo mejorará en cuanto notes que tu organismo responde y te sientas más fuerte.

Llegan situaciones de gran calado, emociones fuertes que pueden obligarte a abdicar de responsabilidades importantes. No descuides las cosas que más aprecias: si te organizas, tendrás el tiempo y la energía suficientes para abarcarlo todo.

Los astros te dan hoy la facultad de preocuparte por los demás sin que te cueste demasiado esfuerzo; no te costará nada hacer nuevos amigos, aunque tendrás que ser un poco selectivo de cara al futuro.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

Has dejado de lado en los últimos días conversaciones que tus padres o tus hijos porque no estabas en el momento adecuado. Hoy puedes tener ese rato de intimidad que necesitabas, así es que no dejes pasar la oportunidad.