Horóscopo de hoy 25 de agosto de 2019

Nuevas influencias entran en tu vida, necesitarás revisar toda la red de costumbres, creencias y sobreentendidos en torno a la salud, y no será raro que te acerques a técnicas alternativas para ponerte en forma, sobre todo si has viajado a lugares diferentes y exóticos.

Aprovecha las reuniones festivas con los amigos para desconectar por unas horas de los problemas laborales que ocupan tu cabeza y que no te dejan divertirte. Piensa que se trabaja para vivir, y no al contrario.

No hay nada como un buen reencuentro con las personas queridas a las que has tenido en un segundo plano por culpa de los continuos viajes. Te sentirás muy a gusto compartiendo este día tan feliz con tus familiares y amigos.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

No tengas prisa en aceptar un trabajo que no te apasiona; pueden surgir otras ofertas ahora que estás buscando en serio. Las cosas de pareja te están yendo muy bien; sigue adelante sin miedo, porque no se van a estropear si tú no quieres.