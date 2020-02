Horóscopo de hoy 25 de febrero de 2020

El deporte te costará un gran esfuerzo. Decidirás ponerte en forma, pero corres el peligro de desilusionarte nada más empezar. No serás capaz de mantener una perspectiva y de mirar más allá. Con la familia es muy probable que pases los mejores ratos.

Tendrás hoy muy claro que debes controlar tu salud comenzando por la comida y la bebida, sobre todo si has abusado de ello en los últimos días. De lo contrario, acabará afectando a tu vida diaria.

LEO (23 julio-22 agosto)

Llegará un momento que por mucho que fuerces la máquina mental las ideas no brotarán con la agilidad que necesitas. Manifestarás tu ansiedad de seguir adelante a través del movimiento, no pararás quieto ni un segundo. La salud no se resentirá por ello.