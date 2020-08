Horóscopo de hoy 26 de agosto de 2020

No te favorecerán en absoluto tus intentos de ser original. La situación será buena para cualquier clase de administración que requiera labores constantes y conocidas. Procura no evadirte en el trabajo y atiende mejor tus compromisos.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Procura no dictar leyes en casa, y menos aún en tu lugar de trabajo, porque los demás no te ven hoy con autoridad suficiente como para acatar tus reglas. Tu capacidad de sacrificio no debe llegar tan lejos.