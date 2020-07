Horóscopo de hoy 26 de julio de 2020

Garantías de éxito en tu vida personal. Tanto en tu relación de pareja como en el contacto con tu familia y amigos tendrás satisfacciones, diversión y felicidad. Disfrutarás de un día idílico de esos que uno no quiere que se terminen.

Todas tus ilusiones y esperanzas pueden caer en saco roto si no las manifiestas abiertamente, sin vergüenzas y sin miedos. Te sentirás atraído por una persona que puedes conocer hoy y con la que puedes establecer una relación de confianza ciega en cuestión de minutos.

Contarás con la ayuda necesaria para poder realizar actividades ajenas a las labores del hogar. Tendrás el conocimiento necesario de una determinada situación como para que no te engañen. Buena suerte con los negocios familiares, si bien debes dejar lo personal a un lado.

Correrás algún riesgo de enfermedad y te conviene visitar al médico antes de que los síntomas empeoren. Aún así, no debes preocuparte; superarás todos los contratiempos que se te pongan por delante, la salud entre ellos.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Verás peligrar tu bienestar si no consigues encauzar adecuadamente las relaciones familiares más conflictivas. Nunca permitas que lleguen a afectar al tu núcleo duro familiar. Haz lo que debas, pero procura no mezclar a los tuyos en cuestiones que no deben ni conocer.