Horóscopo de hoy 26 de mayo de 2020

Quizás hayas gastado más de la cuenta en los últimos tiempos, sobre todo si has tenido imprevistos... Las tarjetas de crédito pueden darte una sorpresa algo desagradable y será el momento perfecto de hacer un plan de ahorro.

Puede que los demás no entiendan la forma de manejarte a la hora de realizar las tareas en el trabajo. Ahora lo que menos te conviene es crearte enemistades; no te hagas notar demasiado y mantén los mismos principios por los que se rigen tus compañeros.

Deberás vigilar el comportamiento de quienes te rodean, porque alguien te desea mal y siente envidia. No bajes la guardia ni dejes que te avasallen. Emplea tu cortesía y diplomacia habituales y salvarás la situación. No pierdas los nervios y actúa como si nada pasara.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Antiguas amistades reaparecen en tu vida y te van a recordar una etapa que no te agrada mucho. Lo peor es que tú no le habías hablado de nada de esto a tu pareja o familia y ahora tienes que darle explicaciones de muchas cosas que no le van a gustar.