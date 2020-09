Horóscopo de hoy 26 de septiembre de 2020

Mal día para la estabilidad emocional y para todo tipo de planes que la requieran. Te encontrarás nervioso y con un humor cambiante. No tendrás fuerza suficiente como para atarte en corto y te desmadrarás en más de una ocasión.

Recibirás una noticia, a través de alguien o por referencias informativas que te sorprenderá. Probablemente te afecta de una forma directa aunque sus repercusiones no van a ser muy acusadas. Buena suerte en asuntos amorosos turbulentos.

Si no tienes una relación de pareja estable, las oportunidades surgirán con bastante fluidez en ambientes de ocio, también en viajes y reuniones sociales, en las que proyectarás ese encanto con un punto de profundidad que te hará distinto de otras personas.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

No intentes salirte del guión establecido en una reunión familiar. No te conviene entrar en discusiones ya que no estás en la mejor forma física y mental. Recibirás buenas noticias de alguien que te importa. Trata de centrar tu atención en lo agradable.