Horóscopo de hoy 27 de julio de 2019

Aunque tendrás tiempo para descansar, la agenda del día te mantendrá ocupado. La vida parece no poder ofrecer momentos de distracción y ocio. Tu estado de ánimo puede sufrir altibajos considerables. No olvides planear unas vacaciones, o una buena escapadita.

Las malas vibraciones con alguien de tu entorno pueden salirte más caras de lo que imaginas. La testarudez de esa persona y tu falta de comprensión harán que el diálogo sea hoy imposible. Procura no ahondar más en el motivo de la discordia y deja pasar el tiempo.

Jornada muy marcada por los viajes; si tenías algo preparado para realizarlo en pareja, este es el mejor momento para llevarlo a cabo. Aunque en los últimos días te has sentido deprimido y angustiado, es hora de cambiar la situación. Huye de lo negativo.

Es probable que no tengas que acudir al trabajo hoy, pero tu mente sí estará en otro lugar más de lo que le gustaría a tu familia. Airéate un poco junto a ellos, y si no puedes, al menos planea un viaje o excursión para próximas fechas.

Una vez solventados los problemas familiares, te apetecerá hacer un esfuerzo y preparar un viaje o una cita con los viejos amigos a los que no has podido ver; sólo con los planes, ya notarás una gran mejora física y mental.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre

No dejes que los apuros económicos condicionen tus relaciones familiares. El dinero no debe ser el centro de tu relación con los seres más cercanos, porque la diversión y el ocio no siempre pasan por el consumo.