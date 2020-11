Horóscopo de hoy 27 de noviembre de 2020

Los asuntos laborales se mueven en la dirección que te puede interesar más, con cambios que tú puedes controlar e incluso anticipar. No comentes mucho con tus compañeros rivales, pero sí, haz caso a la intuición de tu pareja.

Tu estado de ánimo atraviesa momentos de muchos altibajos. Aunque las cosas te van bien y tu trabajo se ha estabilizado, aun no consigues dominar tus emociones. Organízate un plan tranquilo con tus amigos, lo pasarás bien y te relajarás por fin.

Tienes un amigo que está teniendo problemas con alguien de su familia. Una enfermedad o un problema serio le tiene muy preocupado. Confía en tu capacidad de dar consejos y de poner los pies en la tierra, así que no le defraudes.

En estos días es mejor que trates de consolidar la relación sentimental que mantienes en vez de tratar de avanzar en ella. Ir deprisa en el día de hoy, tanto en el amor como en otros terrenos, no hará sino perjudicarte en un futuro inmediato. Logros en una apuesta personal.

Te vas a levantar con un ánimo muy bueno para afrontar el día. No te eches atrás con ese pequeño imprevisto de la mañana y sigue con el espíritu optimista y alegre con el que has amanecido. Buena suerte con las compras.

Algunos asuntos relacionados con la salud de los demás pueden parecerte poco apropiados en ciertos momentos, pero no te quedará más remedio que afrontarlos, por mucho que te perturben. Es mejor que te acostumbres a ciertas cosas cuantos antes.

Estás en una fase astral en la que predomina el contacto con la familia. Este acercamiento te permitirá conocer un poco más a algunas personas de las que te habías alejado y que no han dejado de merecer la pena.

Si estás buscando nuevas formas de ganar y ahorrar dinero, ahora tienes la oportunidad. Encontrarás soluciones que te ayuden a eliminar gastos y administrar mejor tus ganancias. Procura no dañar a un amigo con comentarios hirientes, porque puedes arrepentirte inmediatamente.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

Procura no discutir con tus jefes en tus labores del día a día, aunque pienses que tienes toda la razón. Intenta mostrarte más indiferente. No comas cosas delicadas en lugares que no son de su absoluta confianza. Hay riesgo de intoxicación.