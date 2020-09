Horóscopo de hoy 27 de septiembre de 2020

La intensidad de las relaciones sentimentales puede hacer que quedes atrapado en un círculo vicioso a mitad de camino entre el romanticismo y el deseo sexual. No tendrás fuerzas para ocuparte de nada más, la pareja con la que compartes esta aventura lo acapara todo.

Buena jornada para el disfrute de la Naturaleza, especialmente si por medio aparecen animales. No hace falta que seas aficionado, descubrirás que el contacto con éstos puede traerte nuevas sensaciones y diversiones. Suerte en el amor.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Vas a iniciar una relación que no ha empezado con buen pie; mantente alerta y no descuides los signos que has percibido. Las cuestiones familiares van a dejarte algún dolor de cabeza por culpa de desavenencias con algún pariente.