Horóscopo de hoy 28 de febrero de 2019

Llegará a tu conocimiento una información muy sensible de alguien cercano en tu trabajo, pero tendrás que guardar el secreto, porque no eres de la clase de personas a las que les gusta el cotilleo, sobre todo si puedes hacer el mal.

Las compras y las tareas de hogar te van a ocupar gran parte del día. Aunque no te guste nada hacer de ama de casa, sabes que el algo totalmente necesario, y no deberías ponerte de mal humor, sobre todo si tienes invitados hoy. Disfrutarás mucho finalmente.

Te convendrá hoy dar un paso adelante, dar una opinión clara sobre una cuestión que te atañe directamente en tu entorno de vida habitual y que no podrás esquivar. Es hora de enfrentarte a tus problemas y a quienes los causan.

Te adaptarás como pez en el agua a situaciones o reuniones laborales que no te apetecen en lo más mínimo, pero importantes en tu contexto laboral. Sacarás a relucir tu capacidad de análisis improvisación y te será valorado en un futuro inmediato.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

No intentes solucionar tus problemas de pareja de la noche a la mañana. Si has metido la pata recientemente, tendrás que ir poco a poco, probando con mucho cuidado tus estrategias para no echarlo todo de nuevo a perder.