Horóscopo de hoy 28 de febrero de 2021

ARIES (21 marzo - 20 abril)

Tú estarás hoy más centrado en las cuestiones materiales que en lo espiritual. El amor no entrará a formar parte de tus preocupaciones a no ser que lo puedas contar con los dedos. El dinero, como no, será el eje central de tus pensamientos. Darás vueltas y vueltas hasta tomar una decisión.