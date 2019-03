Horóscopo de hoy 28 de marzo de 2019

Podrías establecer una relación de competencia con una persona cercana, posiblemente en el trabajo, y durante un tiempo determinado; mientras dure, debes prestar más atención a tu familia para no obsesionarte, aunque contarás con apoyos puntuales de algún compañero.

Te mostrarás más flexible con los asuntos de dinero. No estarás tan pendiente de cada uno de los gastos y de lo que te podrías haber ahorrado si hubieras buscado más. Mal día para los asuntos relacionados con la pareja o familia.

Te ves bastante bien físicamente en los últimos tiempos, y posiblemente preveas iniciarte en algún deporte, pero no estaría nada mal que primero te hagas un chequeo completo para evitar sorpresas.

Tus inquietudes culturales te llevarán a visitar alguna exposición, al teatro o alguna actividad artística que te saque de la rutina en la que te has sumido a estas alturas de la semana. Seguro que sacas unas horas para ello si te lo propones.

Tienes el enemigo bastante cerca, pero no te has dado cuenta porque va bien disfrazado: algún compañero de trabajo intenta hacerte todo más difícil y complicado, posiblemente porque envidie alguna faceta de tu vida.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

Tu capacidad para la creatividad y la risa te hará centro de atención en las reuniones de grupo, pero procura no acaparar demasiado espacio para no convertirte en el típico pelmazo que no da opciones a los demás.