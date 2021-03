Horóscopo de hoy 28 de marzo de 2021

Si no tienes pareja encontrarás hoy posibilidades suficientes en encuentros con personas de intereses comunes. Desplegarás todos tus recursos para la seducción si consigues desembarazarte de ese halo de timidez.

Puedes enfrentarte a algún obstáculo en lo profesional relacionados con dinero que, una vez superes el desconcierto, solucionarás sin problemas. Aunque tu salud es buena, aparece un contratiempo en estos días; no lo dejes pasar.

Has dejado atrás una etapa bastante agitada; vuelves a recobrar la calma y mostrarte tan reflexivo como de costumbre. Buen día para las relaciones sentimentales, estarás muy receptivo y dotado de capacidad de persuasión.

Buena jornada para buscar soluciones a los temas económicos que no dejen funcionar tu mente al ritmo habitual en los últimos días. Ingresos extras o un golpe de suerte te despejarán el camino y encontrarás tranquilidad.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

Puedes llevarte una sorpresa con una persona cercana a la que creías conocer, pero con respecto a la cual has tenido siempre tus dudas. En el calor de una discusión puedes decir cosas de las que luego te arrepientes, no porque no lleves razón sino porque empeorarán las cosas.