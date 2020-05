Horóscopo de hoy 28 de mayo de 2020

Es cierto que alguien cercano a ti no se ha portado de la forma más correcta, pero cometerás un error si tomas represalias. El tiempo pone a cada uno en su sitio, y la persona que te ha defraudado se dará cuenta de su error, más pronto que tarde.

Día gris en el apartado físico. Los excesos de la buena mesa te están pasando factura, y es posible que repercutan en tu carácter. Debes ser cuidadoso en el trato con las personas de tu entorno, si no quieres que piensen que no te esfuerzas por comprender sus inquietudes.

Verás la necesidad de ampliar de alguna manera tus conocimientos, para fortalecer tu mente y estar a altura en tu trabajo o en los estudios. Si hace tiempo que no vas a clases, empieza con algo sencillo para ir poco a poco.

En el trabajo, no es momento de realizar precipitados cambios que, además de no favorecerte en la empresa, te hacen muy vulnerable en tus relaciones profesionales. Con respecto a la salud, trata de descansar y de eliminar el agotamiento.

Te llegarán buenas oportunidades para encontrar el trabajo que siempre has deseado, la mala racha se olvidará pronto, pero para ello tendrás que estar en forma, deja los malos hábitos y cuida tu salud.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

Errar es humano, pero no tropieces dos veces con la misma piedra. Los fallos enseñan a vivir pero recrearse en ellos no aporta ningún beneficio. Y, de una vez por todas, deja de hacerte promesas y pasa a la acción. No atrases tu felicidad.