Horóscopo de hoy 28 de mayo de 2021

Por fin has aprendido a valorar el dinero y tu cuenta corriente lo agradecerá. En lo profesional deberás adaptarte a las situaciones sin forzar nada, aunque puedes equivocarte en las formas. Las cosas no están tan claras como creías en el amor.

Tendrás que terminar las tareas pendientes en el trabajo si quieres disfrutar de tu tiempo libre con relativa tranquilidad. Aunque acabes más tarde de lo habitual, será mejor que no dejes cabos sueltos que puedan perturbar tu ocio, sobre todo si has previsto algo para hoy.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

Será un día complicado en el apartado de los afectos. Si tienes pareja estable la relación puede sufrir un pico negativo del cual no va a ser fácil salir; y si no la tienes, no es el día para buscarla. No intentes tampoco hacer nuevos amigos.