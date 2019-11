Horóscopo de hoy 28 de noviembre de 2019

Se te presentarán hoy muchas y diversas complicaciones en el trabajo; pese a tu afán de quedar bien con todo el mundo, tendrás que delegar y hacerte cargo de las cuestiones que realmente te correspondan, si no quieres salir mal parado.

La familia añora tu alegría, buen humor y vitalidad que sabías transmitir y que has perdido en los últimos tiempos. Necesitas tiempo para volver a sorprender a los tuyos, y quizás unas pequeñas vacaciones junto a ellos serían la solución.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre

Hay algunos asuntos del trabajo que llevan en tu mesa demasiado tiempo, mientras no afecten a tus jefes, no hay problema, pero si no es así, puedes comenzar a preocuparte. Te convendrá ahorrar algo de dinero.