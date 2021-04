Horóscopo de hoy 29 de abril de 2021

Gracias a la constancia y los buenos hábitos, lograrás todo lo que te propongas en el plano profesional. No te sorprendas si surge un nuevo e inesperado amor muy cercano en tu entorno social. Necesitas descansar más por las noches.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Concéntrate en los asuntos que realmente son importantes, no gastes tus energías en balas de fogueo. Por ejemplo, en el terreno sentimental no des todo por sentado, podrías llevarte alguna sorpresa no muy agradable.