Horóscopo de hoy 29 de agosto de 2020

Los sentimientos afloran al exterior delante de amigos con los que no tienes demasiada confianza. En primer lugar te avergüenzas, pero más tarde te das cuenta de que puede que te entiendan mejor que las personas que tienes más cerca.

Estarás sobrado de encanto personal y tu atractivo físico será tan explícito que no encontrarás mayor problema para iniciar nuevas relaciones sociales y sentimentales. Incluso disfrutarás de momentos sexuales plenos, llenos de romanticismo y sensualidad.

Día agitado en el ámbito de las redes sociales; también hablarás mucho por teléfono con gente con la que hace tiempo con la que no tienes contacto. Tus padres te dan una buena noticia de la familia.

Te levantarás con el cuerpo pesado y con la cabeza llena de ideas nada claras. La semana no ha fluido como tú esperabas y tienes demasiadas cosas “in mente”. Puedes plantearte cambios drásticos en tu vida.

Si no has encontrado la paz interior que buscabas, puede que hoy sea un buen día para conseguirla. Te sentirás emocionalmente equilibrado y estarás más cerca de ti mismo que nunca; tendencia a la serenidad y a la tranquilidad de espíritu.

Hoy tus relaciones personales estarán cargadas de espiritualidad. Desprenderás espiritualidad incluso en el trabajo, donde surgirán acercamientos con personas de las que has permanecido distanciado. Buen momento para iniciar amistades o compromisos sentimentales.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

Demasiadas horas de trabajo a la semana no te dejan tiempo ni para respirar tranquilamente. Y ahora, llega el fin de semana y tratas de hacer todo aquello que hubieras querido hacer y no pudiste. El resultado es que como no te cuides, llegas al lunes más cansado de lo que dejaste la oficina el viernes.