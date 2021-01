Horóscopo de hoy 3 de enero de 2020

Las horas vuelan y no habrás hecho nada. Estás lento y perezoso y no tienes ganas de agobios ni de prisas. Tendrás la tranquilidad del fin de semana y no por ello te pasarás el día en la cama. Una buena decisión a tiempo te hará resucitar de ese letargo y estimulará tu mente.

LEO (23 julio-22 agosto)

Sé prudente con el dinero y no trates de aparentar una opulencia de la que no dispones. La vergüenza será la culpable de que no digas que no a ofertas que lastran tu estado financiero y podrías endeudarte por ello, pero has de superarla.