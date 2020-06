Horóscopo de hoy 3 de junio de 2020

El odio no es bueno ni siquiera para ti mismo, no es un camino aconsejable, aunque ahora te parezca tu prioridad absoluta. Cuando te serenes un poco, verás que lo mejor para todos es perdonar, olvidar y buscar nuevos horizontes.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Los nervios pueden hacerte perder los papeles con tus compañeros o amigos, y las razones que has acumulado para tu causa no valdrán de nada. Debes preparar un plan fríamente y trazarlo tal y como los has pensado para no dejarte llevar por el nerviosismo.