Horóscopo de hoy 3 de noviembre de 2020

El esfuerzo físico puede hacer que tu cuerpo acumule tensión en los lugares en los que no debe, con dolores intensos como consecuencia. Entregarás tu corazón fácilmente, sin preguntar qué es lo que piensan hacer con él.

En general tu estado será bastante bueno pero tendrás tendencia a tener alguna indigestión, dolor de estómago, de cabeza o algún mareo. Actitud despreocupada con el dinero y, aunque puede que no lo controles como en tus mejores momentos, seguirá siendo demasiado importante para ti.

Debes hacer oídos sordos a cualquier percance que tengas en el trabajo ahora que tu autoestima está por las nubes. Tu talento y tu valía profesional, no tienen nada que ver con estos contratiempos. Recuperas salud y buen humor a partes iguales.

Debes afrontar una deuda y el tiempo corre en tu contra. Reflexiona sobre tu estado financiero y acude a tu familia si necesitas apoyo económico. Las cuestiones amorosas pueden torcerse si no pones más de tu parte.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

Puede surgir una oportunidad de tener un ingreso extra, pero en caso de que esto ocurra, también los gastos serán mayores, por lo que no ganarás nada. Si no, no te faltará de nada, pero tendrás que ajustarte al presupuesto establecido.