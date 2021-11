Horóscopo de hoy 3 de noviembre de 2021

Nuevas proposiciones de trabajo te devolverán las ilusiones perdidas, pero no intentes abarcar más de lo que puedas realmente dar de ti mismo, porque tendrás otro problema. La buena racha económica sigue estando de tu parte.

Buena coyuntura para profundizar en un campo determinado si confías plenamente en tus posibilidades. No caben las dudas en el día de hoy, tienes que ir hacia delante con decisión. Valora la posibilidad de asesorarte en temas legales.

La actividad frenética corre el riesgo de instalarse en ti de manera que no puedas parar en todo el día. Será un buen momento para recuperar el tiempo perdido y solucionar temas pendientes, pero siempre con un colchón detrás.

No ocuparás el lugar privilegiado del espectro astral en cuanto a fortuna se refiere. Tendrás que construirte tu propio escenario en el que la protección quede asegurada y en el que puedas moverte con facilidad y sin miedo. No tendrás facilidad para hacer compras.

Prestarás más atención a las cosas verdaderamente importantes que ocurren en tu vida. Las fiestas y los viajes no pueden ocultar los problemas que la familia arrastra. Es una buena época para hablar y diseñar estrategias para el futuro.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

En el trabajo habrá cambios que pueden afectarte directamente, y no que no gustarán en absoluto, pero está claro que no es el momento de protestar. Espera mejores tiempos y sobre todo prepárate para conseguir subir de categoría.