Horóscopo de hoy 30 de abril de 2020

Puedes caer en la tentación de utilizar artimañas no demasiado respetables para lograr tus objetivos. De ti depende decidir si merece la pena aplicar a rajatabla aquello de que “el fin justifica los medios”. Tal vez no sea así.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

No dejes que el hastío se apodere de ti. Tienes mucho a tu favor y mucho por lo que luchar. Las grandes batallas no tienen soluciones fáciles. No caigas en la simpleza ni en la queja permanente, no es bueno para tu vida.