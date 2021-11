Horóscopo de hoy 30 de noviembre de 2021

Tendrá que hacer números para dar con la fórmula y no desviarte del presupuesto de aquí en adelante, o las compras acabarán por complicarte la vida en pocos días. Sin problema en los estudios o el trabajo, pero sabes que puedes esforzarte uno poco más.

Si buscas mejorar en tus posibilidades profesionales, probablemente alguien recién conocido te ofrezca hoy mismo la oportunidad de tu vida. Si lo piensas fríamente, no tendrás mucho que perder si arriesgas un poco.

Las presiones profesionales van a agobiarte un poco en estos días. No te desesperes porque la preocupación irá desapareciendo con los días. Tu situación no empeorará, por lo que debes relajarte y pensar en cosas más ventajosas para tu persona.

LEO (23 julio-22 agosto)

No es algo que hubieras pensado hasta hace muy poco tiempo, pero tu necesidad de ser amado es cada vez mayor; si no estás emparejado, buscarás compañía desesperadamente, pero procura que no sea a cualquier precio.