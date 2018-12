Horóscopo de hoy 31 de diciembre de 2018

Inicias una temporada de gran intensidad en los asuntos sentimentales, tanto si tienes pareja como si no, porque encontrarás nuevos estímulos para vivir con total intensidad tus sentimientos.

Si cuentas con un dinero para invertir, Júpiter, el plantea del optimismo y la suerte, te pondrá a tiro buenas oportunidades, pero tendrás que lanzarte y no pensártelo dos veces. Salvo si es un campo que no dominas, entonces deberías asesorarte de alguna manera.

El final de mes se presenta como decisivo en tu evolución profesional o de estudios, y podrías decidir cambiar el rumbo de estos últimos; si es así, afronta el reto por tus propios medios, no dejes que la familia te influya demasiado.

Un antiguo amor intenta recuperar vuestra relación; si no lo ves claro, ni siquiera le dediques un momento. Mira hacia delante y no retrocedas ni un paso. En lo profesional, entras en una fase de lo más prometedora.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

No debes tirar la toalla ante situaciones que no te son favorables; si las cosas no van como tú quieres, deberás luchar para conseguir tus propósitos. Los amigos te proporcionarán mucha felicidad y te apoyarán en todo.