Horóscopo de hoy 31 de julio de 2019

Tendrás que hacer las maletas porque surge un viaje de trabajo, que, además, te apetece hacer para desconectar de la rutina. En el amor, pueden encontrarte con una contestación que no te gusta. Trata de aclarar las cosas con la persona amada. Te irás más tranquilo.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Las cuestiones prácticas no se te darán bien hoy. Tendrás la mente un poco dormida y tan sólo la parcela de la memoria funcionará correctamente, pero no la de la lógica. No es un buen día para darle vueltas a inversiones o compras importantes.