Horóscopo de hoy 31 de marzo de 2019

Vivirás un día especialmente perezoso, te lo podrás permitir siempre que no tengas un examen a la vista, o un trabajo extra que urja solucionar. En cualquier caso, tumbarse a leer con un buen libro no es que sea un esfuerzo extraordinario.

Conseguirás reavivar la llama del amor si te adaptas a las circunstancias; tu pareja te propondrá nuevos planes con amigos y, aunque en principio no te atraigan, reconocerás al final que lo has pasado bien.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

Te urgirá tomar decisiones importantes en lo profesional, ya no puedes seguir dilatando su resolución, porque no vivirás a gusto contigo mismo hasta no aclararlo. Si no te dan lo que crees que vales, lo mejor es probar en otro sitio.