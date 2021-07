Horóscopo de hoy 4 de julio de 2021

Sensaciones infantiles rodearán hoy tu vida; si tienes hijos está claro: te tocará hoy estar con ellos y proporcionarles cuidados y distracción. Si no los tienes, algún amigo o familiar puede pedirte que te ocupes de ellos. Lo pasarás en grande.

La relación sentimental que mantienes puede verse afectada por tu falta de comunicación, por la pereza al diálogo. Si el amor no está en este momento en tu vida, esta dificultad se trasladará al terreno familiar, en el que las consecuencias de la misma serán menores.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio)

Lo tuyo no será hoy el consenso. Serás una excepción en todo lo que participes, no estarás de acuerdo con nadie y no podrás sentirte identificado con ninguna de las actuaciones de los que te rodean. Dificultad de relación también en tus relaciones sentimentales.