Horóscopo de hoy 5 de noviembre de 2019

Con la unión del Sol, Mercurio y Marte, los asuntos laborales mejoran, aunque puede que no al ritmo que te gustaría. Este sentimiento ambiguo puede hacerte caer hacia el pesimismo, pero contarás con buenas ideas que llegarán como una iluminación.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Has perdido una buena amistad y quizá para siempre. Una rencilla del pasado pasa su factura ahora. El trabajo absorbe tu energía, y puede que alguien no te lo perdone. Recapacita, la ambición está bien siempre que no se prospere a costa de otros.