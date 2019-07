Horóscopo de hoy 6 de julio de 2019

Si sales a practicar deportes vigila las articulaciones, que últimamente has permanecido muy sedentario. El precalentamiento te vendrá bien cuando fuerces la maquinaria. La sensualidad se disparará y vivirás momentos muy apasionados en pareja. La magia estará presente en tu vida.

Si estás buscando compañía sentimental, no dejes de salir esta noche, por mucha pereza que te provoquen los planes de los amigos. Por poco que te esfuerces, verás cómo logras salir de la rutina y conocer gente nueva e interesante.

Buen día para la organización y los preparativos de cara a un desplazamiento que te hace mucha ilusión. Tu habitual sentido del orden te ayudará a no olvidarte nada y solucionar los contratiempos que te depara el destino.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

Como buen luchador, sabes afrontar con valentía cualquier día negativo; sabes encajar los golpes de la vida, y un día malo no es nada que no conozcas. En cualquier caso, el final de la jornada no aparece tan negativo.