Horóscopo de hoy 6 de mayo de 2020

No deberías permitir que la familia de tu pareja afecte a tu relación. A menudo os llenan de problemas que terminan afectando a vuestra relación y ella se deja manejar. Tus dolores de cabeza vendrán de ahí.

En el amor, tu pareja puede darte algún quebradero de cabeza, pero no será tan importante como los desequilibrios que amenazarán tu cuenta corriente. Los gastos propios de estas fechas han mermado tus ahorros y tendrás que recortar de donde puedas.

Día marcado por aclaraciones pendientes que todo el mundo a tu alrededor está esperando. Hoy harás comprender a los que te rodean el porqué de tu comportamiento en los últimos días. No te pongas nervioso porque tienes el éxito garantizado.

Tu economía puede verse resentida por culpa de un cúmulo de gastos que no tenías previstos. No descuides tus obligaciones en el trabajo porque pueden darte un toque. Evitarás un conflicto familiar gracias a tu sensatez y locuacidad.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Las discusiones sobre política no te van, sobre todo si no estás en un ambiente íntimo muy reducido, eres demasiado vehemente y puedes decir cosas que realmente no benefician tu imagen, sobre todo si se sacan de contexto.