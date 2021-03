Horóscopo de hoy 7 de febrero de 2021

ARIES (21 marzo - 20 abril) En esta jornada tendrás la oportunidad de mimar a tus amigos, a tu pareja y a todo el que haya echado una mano en los momentos bajos. Es hora de devolverles un poco de atención, aunque sea por medio del teléfono en algunos casos.

TAURO (21 abril - 20 mayo) Surgen actividades o viajes de grupo en los que deberías participar porque te puede suponer alguna sorpresa inesperada. Estás muy centrado en tus ocupaciones, y puede que no te hayas dado cuenta de que hay alguien a quien le importas.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio) Sentirás gran incomodidad ante comentarios de personas cercanas sobre recientes decisiones que has tomado respecto a tu vida privada. No deberías admitir ninguna opinión no solicitada, y puede que te toque discutir.

CÁNCER (22 junio - 22 julio) No tendrá hoy un día muy resolutivo, las cosas se complicarán con pequeñas trabas y al final no podrás acabar lo que preveías, pero no te dejes enredar por el desánimo, mañana comprobarás que no es para tanto.

LEO (23 julio-22 agosto) Abandona alianzas o uniones perjudiciales. Concéntrate en desechar lo que te afecta negativamente, y abrazar lo que sabes con certeza que te beneficia. Aprovecha, además, para terminar todo asunto que tengas pendiente. Debes dejar sitio a nuevas experiencias que están por llegar.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre Debes plantearte liquidar tus deudas lo antes posible; si has recibido un dinero que no esperabas, no pienses en gastarlo y no demores más saldar tus impagos. Notarás como desaparece de pronto ese malestar interior que sientes desde hace un tiempo.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre) No seas arrogante, tendrás que agradecer toda la ayuda que te están proporcionando; si caes en la trampa de creerte superior lo pasarás mal en el futuro con las personas que más cerca tienes.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre) El final de la semana llega con un cambio en el ámbito personal. Una decisión inesperada de alguien de tu entorno te afecta directamente y hace que tengas que variar tus planes de futuro más inmediatos. Buen momento para la comunicación entre hermanos.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre) Tu brillantez, locuacidad y simpatía harán hoy que los demás estén a lo que tú digas. Tus planes para el tiempo libre serán especialmente celebrados y conseguirás un gran ascendente sobre tus amistades.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero) No es el momento de practicar frivolidades y menos jugar con los sentimientos de los demás, ya que puedes causarles un gran malestar y provocar el alejamiento afectivo de buenos amigos. Cuidado con las corrientes de aire.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero) Hoy el Sol saldrá un poco más tarde en tu signo, significando eso que hasta que veas los primeros rayos te vas a encontrar decaído y débil. El cambio será clarísimo y una vez recibas la energía diaria te pondrás en funcionamiento inmediatamente.