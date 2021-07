Horóscopo de hoy 7 de julio de 2021

Has atravesado una etapa de reflexión en el ámbito profesional que te ha propiciado un mayor entendimiento del entorno en el que te mueves. Ten paciencia, porque lo que estás sembrando ahora, te reportará beneficios en el largo plazo.

El cine o la televisión te van a brindar la oportunidad de conocer nuevos mundos y de imaginarte un futuro mucho mejor del que crees que tienes por delante. De todas formas, sabrás distinguir fantasía de realidad y no te dejarás llevar por los sueños.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre

Si te has decidido por los cambios, dedícate a fondo a ponerlos en práctica, no siguas cansando a quienes tienes a tu alrededor con tus inseguridades. Si no lo tienes claro, es mejor que dejes de hablar de ellos y que pase un tiempo.