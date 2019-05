Horóscopo de hoy 7 de mayo de 2019

Surgirán cambios en tu trabajo que te va a afectar directamente, aunque eso no tiene por qué ser negativo. Tendrás que utilizar toda tu diplomacia y mano izquierda para ganar la partida, y verte recompensado a pesar de todo.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio)

Las circunstancias de tu entorno laboral te llevarán a cambios de humor que pueden pagar la gente de tu casa; ellos no terminan de acostumbrarse a tus bandazos, seguramente porque no has tenido ocasión de explicarte.