Horóscopo de hoy 7 de septiembre de 2019

Te notarás algo más bajo de ánimos de lo habitual, tendrás que sacar fuerzas de donde sea para encontrarte bien contigo mismo. Si tienes algún proyecto en mente, éste no te parecerá el mejor momento, pero te servirá de revulsivo.

La mala suerte es tu sino de hoy. No se te ocurra jugar con dinero ni tomar decisiones que impliquen una inversión fuerte. Puede parecerte que tienes todas las cartas en tu mano, pero hoy hay una que siempre va a permanecer escondida.

Conseguirás con relativa facilidad lograr un objetivo relacionado con el trabajo y con dinero. Tu sentido del gasto hará que controles los gastos de ocio durante este fin de semana, pero no podrás evitar mostrarte espléndido a la hora de hacer un regalo.

Buen momento para hacer balance entre tu situación profesional y tu vida íntima y familiar. No pospongas los problemas para más adelante y enfréntate a tu realidad más concreta. Analiza tus finanzas y sanea de una vez por todas tus cuentas y gastos.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Te invade el romanticismo y necesitas demostrarlo a la persona que quieres, pero no te alteres si la respuesta que obtienes no es la que esperabas. Tal vez tu pareja tenga problemas de los que no te ha hablado, y este será el momento ideal.