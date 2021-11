Horóscopo de hoy 8 de noviembre de 2021

No es hora de desanimarse hoy por pequeños fallos en el trabajo; tus jefes están siguiendo tu trayectoria de los últimos tiempos y comprueban que tus esfuerzos dan sus frutos. Un poco de paciencia.

No deberías generar sufrimientos innecesarios a las personas que más quieres, piensa bien antes de dar tu opinión sobre cosas que no tienen importancia o que en el fondo te quieres desahogar de tus problemas.

Tu energía vital puede empezar a dar hoy señales de alarma, y es posible que el fin de semana no hayas hecho mucho por recomponerla. Hoy tendrás la ocasión de cuidarte y recuperar fuerzas, no la desaproveches.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Es posible que hoy más de uno tenga la intención de vapulearte por un error que has cometido. Para mayor desgracia, la pifia fue completamente involuntaria. Trata de hacerles ver que, simplemente, te has equivocado, que no duden de tu buena fe.