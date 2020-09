Horóscopo de hoy 8 de septiembre de 2020

No recibirás felicitaciones por tus hazañas y te quedarás un tanto chafado por ello. Esperarás el reconocimiento para recobrar fuerzas y seguir adelante en tu esfuerzo, pero tendrás que aprender a animarte tú solo. La charla con un amigo te hará relajarte.

Diversión incluso en el trabajo. No dejarás pasar un momento a lo largo del día sin buscar la cara afable y divertida del mismo. Esta disposición hará que la encuentres y que disfrutes de ella acompañado de buenos amigos. Un quiebro en tus sentimientos puede desencadenar dudas mayores.

Un malentendido con un amigo hará que salgan a la luz confesiones que os conciernen a los dos y que os enfrentan. Tratarás de no estropear la amistad, pero será un tema complicado. Facilidad para las reconciliaciones y para ceder en las peleas.

Hay un Virgo que está tratando de organizarte la vida sin pedirte opinión al respecto. No puedes controlarle y te pone muy nervioso. Por contra, vas a encontrarte con una persona de tu mismo sexo que te va a dar una buena noticia de alguien a quien le tienes mucho cariño.

Tus amigos te van a acusar de ser un desapegado, y es que desde que has encontrado a tu media naranja no te acuerdas ni de tu familia, pero todos sabes que necesitas un período de adaptación a tu nueva vida, tendrán paciencia para esperar tu llamada.

No será el día adecuado para tomar decisiones familiares que os preocupan desde hace tiempo; algún elemento de la reunión familiar os resultará incómodo para ese tipo de resoluciones, y será mucho mejor postergarlas.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

La idea de un cambio en tu vida profesional no deja de atormentarte en los últimos días y tú no eres una persona de decisiones rápidas. Hoy no será una excepción y vas a sentir la necesidad de quitártelo de la cabeza, pero te costará decidirte.