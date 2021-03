Horóscopo de hoy 9 de marzo de 2021

Afrontarás todos tus quehaceres diarios con una ilusión y un espíritu constructivo no demasiado habituales en ti. Y todo, gracias a un proyecto a medio plazo que ahora empieza, por fin, a convertirse en una realidad tangible.

Aparecerá alguien en tu vida por quien sientas una atracción irresistible que permanecerá en lo más profundo de tu corazón. Presta atención a todas las señales, que indicarán el camino a tus emociones para no cometer ningún error.

Dulcifica un poco tu manera de expresarte y relacionarte con los demás. Un poco de flexibilidad y manga ancha no te vendrían nada mal, especialmente con tu pareja. No seas tan exigente, y deja de recriminar cosas del pasado a la persona a la que amas.

Esta jornada estarás mucho más comunicativo de lo habitual, por lo que aprovecha para cultivar las relaciones sociales. Disfrutarás del contacto con los demás aunque no salgas por ahí a divertirte, también con la familia y amigos en tu casa.

Tu escrupuloso cumplimiento con los deberes y acuerdos a que has llegado con algunas personas pueden complicarte mucho la jornada, y esto te traerá problemas con tu pareja o familia, pero sabrán valorar finalmente que eres una persona de palabra.

Hoy te propondrás olvidar todo aquello que a menudo te provoca enfado. No guardarás rencor y dejarás a un lado los fracasos para reponerte y comenzar de nuevo con toda la fuerza que te dan los astros. La situación económica de tu familia no es preocupante pero debes medir tus gastos.

Estarás presente en una pelea sentimental de personas a las que aprecias mucho y puede verte obligado a tomar partido, pero lo ideal para ti sería quedarte al margen, porque las aguas pueden volver a su cauce. No te dejes manipular por nadie.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

La intuición te ha salvado a tiempo de algún problema laboral, del que has conseguido escapar a tiempo, pero hoy no debería funcionarte por sí sola, tendrás que analizar muchos factores con la debida antelación para no errar.