Horóscopo de hoy 9 de septiembre de 2020

Si te planteas un cambio de residencia o un cambio de trabajo lejos de tu ciudad habitual debes pensarlo con calma. El giro que dará tu vida sería de ciento ochenta grados y no está claro que estés preparado para afrontarlo. Es probable que el amor se intensifique en estos días.

Las ideas no fluirán de manera ligera por tu mente y sentirás como si poco a poco, la masa encefálica fuera espesándose, como si de la base de un bizcocho de tratara. Un sentimiento típico de los Géminis cuando no están en plena forma y os veis obligados a recargar las pilas.

Las amistades te pondrán hoy en bandeja la posibilidad de iniciarte en algún deporte, seguramente relacionado con el ambiente marítimo o playero. Si tu presupuesta da para ello, no lo dudes, necesitas salir de tu rutina sedentaria.

Pese a que te pidan tu opinión, no sueltes todo lo que se te pasa por la cabeza a las primeras de cambio; algún amigo puede enfadarse contigo por hablarle crudamente de su vida, a pesar de que lo hagas con la mejor intención.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

No te excedas con el trabajo, a no ser que tengas tu propio negocio, acabarás por darte cuenta de que tanto esfuerzo lo compartirás con tus jefes, que no son generosos a la hora de dar contrapartidas.