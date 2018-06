ARIES (21 marzo - 20 abril) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tempus neque quis quam finibus sagittis. Aenean euismod a neque at iaculis. Cras sit amet nulla ac quam tristique finibus nec sit amet turpis. Quisque placerat vel enim aliquam convallis. Pellentesque tincidunt risus non venenatis pretium. Maecenas at urna non odio convallis luctus non nec ipsum. Duis id enim nec purus hendrerit efficitur. Nunc et elementum magna, a cursus diam. Proin eu leo egestas, sodales elit et, consectetur ligula.

TAURO (21 abril - 20 mayo) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tempus neque quis quam finibus sagittis. Aenean euismod a neque at iaculis. Cras sit amet nulla ac quam tristique finibus nec sit amet turpis. Quisque placerat vel enim aliquam convallis. Pellentesque tincidunt risus non venenatis pretium. Maecenas at urna non odio convallis luctus non nec ipsum. Duis id enim nec purus hendrerit efficitur. Nunc et elementum magna, a cursus diam. Proin eu leo egestas, sodales elit et, consectetur ligula.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tempus neque quis quam finibus sagittis. Aenean euismod a neque at iaculis. Cras sit amet nulla ac quam tristique finibus nec sit amet turpis. Quisque placerat vel enim aliquam convallis. Pellentesque tincidunt risus non venenatis pretium. Maecenas at urna non odio convallis luctus non nec ipsum. Duis id enim nec purus hendrerit efficitur. Nunc et elementum magna, a cursus diam. Proin eu leo egestas, sodales elit et, consectetur ligula.

CÁNCER (22 junio - 22 julio) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tempus neque quis quam finibus sagittis. Aenean euismod a neque at iaculis. Cras sit amet nulla ac quam tristique finibus nec sit amet turpis. Quisque placerat vel enim aliquam convallis. Pellentesque tincidunt risus non venenatis pretium. Maecenas at urna non odio convallis luctus non nec ipsum. Duis id enim nec purus hendrerit efficitur. Nunc et elementum magna, a cursus diam. Proin eu leo egestas, sodales elit et, consectetur ligula.

LEO (23 julio-22 agosto) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tempus neque quis quam finibus sagittis. Aenean euismod a neque at iaculis. Cras sit amet nulla ac quam tristique finibus nec sit amet turpis. Quisque placerat vel enim aliquam convallis. Pellentesque tincidunt risus non venenatis pretium. Maecenas at urna non odio convallis luctus non nec ipsum. Duis id enim nec purus hendrerit efficitur. Nunc et elementum magna, a cursus diam. Proin eu leo egestas, sodales elit et, consectetur ligula.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tempus neque quis quam finibus sagittis. Aenean euismod a neque at iaculis. Cras sit amet nulla ac quam tristique finibus nec sit amet turpis. Quisque placerat vel enim aliquam convallis. Pellentesque tincidunt risus non venenatis pretium. Maecenas at urna non odio convallis luctus non nec ipsum. Duis id enim nec purus hendrerit efficitur. Nunc et elementum magna, a cursus diam. Proin eu leo egestas, sodales elit et, consectetur ligula.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tempus neque quis quam finibus sagittis. Aenean euismod a neque at iaculis. Cras sit amet nulla ac quam tristique finibus nec sit amet turpis. Quisque placerat vel enim aliquam convallis. Pellentesque tincidunt risus non venenatis pretium. Maecenas at urna non odio convallis luctus non nec ipsum. Duis id enim nec purus hendrerit efficitur. Nunc et elementum magna, a cursus diam. Proin eu leo egestas, sodales elit et, consectetur ligula.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tempus neque quis quam finibus sagittis. Aenean euismod a neque at iaculis. Cras sit amet nulla ac quam tristique finibus nec sit amet turpis. Quisque placerat vel enim aliquam convallis. Pellentesque tincidunt risus non venenatis pretium. Maecenas at urna non odio convallis luctus non nec ipsum. Duis id enim nec purus hendrerit efficitur. Nunc et elementum magna, a cursus diam. Proin eu leo egestas, sodales elit et, consectetur ligula.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tempus neque quis quam finibus sagittis. Aenean euismod a neque at iaculis. Cras sit amet nulla ac quam tristique finibus nec sit amet turpis. Quisque placerat vel enim aliquam convallis. Pellentesque tincidunt risus non venenatis pretium. Maecenas at urna non odio convallis luctus non nec ipsum. Duis id enim nec purus hendrerit efficitur. Nunc et elementum magna, a cursus diam. Proin eu leo egestas, sodales elit et, consectetur ligula.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tempus neque quis quam finibus sagittis. Aenean euismod a neque at iaculis. Cras sit amet nulla ac quam tristique finibus nec sit amet turpis. Quisque placerat vel enim aliquam convallis. Pellentesque tincidunt risus non venenatis pretium. Maecenas at urna non odio convallis luctus non nec ipsum. Duis id enim nec purus hendrerit efficitur. Nunc et elementum magna, a cursus diam. Proin eu leo egestas, sodales elit et, consectetur ligula.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tempus neque quis quam finibus sagittis. Aenean euismod a neque at iaculis. Cras sit amet nulla ac quam tristique finibus nec sit amet turpis. Quisque placerat vel enim aliquam convallis. Pellentesque tincidunt risus non venenatis pretium. Maecenas at urna non odio convallis luctus non nec ipsum. Duis id enim nec purus hendrerit efficitur. Nunc et elementum magna, a cursus diam. Proin eu leo egestas, sodales elit et, consectetur ligula.