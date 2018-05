Horóscopo del día

ARIES (21 marzo - 20 abril).

Emprenderás una aventura que no tiene por qué suponer un desplazamiento geográfico, puede tan sólo limitarse a tu mente, a tu forma de pensar. Convencerás a alguien que tienes muy cerca para que te acompañe y disfrutarás a tope.

TAURO (21 abril - 20 mayo).

Es hora de que pongas en marcha ideas innovadoras, propósitos a los que tu cabeza llevaba tiempo dándole vueltas, y que no te atrevías a materializar. Aborda tus planes sin cortapisas, esta vez sí es la ocasión perfecta.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).

Decidirás dedicar tu tiempo libre a tus amistades más queridas, sin cortapisas de tiempo ni lugar, si esto último es posible. El caso es que aplaces las obligaciones más latosas y disfrutes plenamente de esta jornada dominical.

CÁNCER (22 junio - 22 julio).

No parece que vaya a haber acontecimientos especialmente reseñables en tu vida en los próximos días, pero eso no tiene por qué ser, ni mucho menos, malo. La rutina no te será molesta, al contrario: serás capaz de buscar y encontrar el encanto de las pequeñas cosas.

LEO (23 julio - 22 agosto).

Te darás cuenta de que los problemas han quedado atrás y pasarás el día mucho más tranquilo, centrado y en un agradable sopor dominical. La compañía y el calor de tu entorno más cercano harán que la jornada resulte, si cabe, más agradable.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).

El rencuentro con amigos del pasado te hace rejuvenecer. Esa apatía que empezabas a sentir en la ciudad remite y entra aire fresco en tu interior. Este cambio va a favorecer mucho tus relaciones de pareja.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre).

Es un momento perfecto para la reflexión y la meditación, pero con un tono activo. Pasas por un periodo de gran creatividad que llena de ideas tu cabeza. De momento, trata de materializarlo en las cuestiones de cada día, te servirá para disfrutar más las cosas rutinarias.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).

La obstinación puede convertirse en obsesión si no se le ponen límites. Tú eres capaz de discernir entre lo que te conviene y lo que no, así que no empeñes en exceso en cosas que a lo mejor no están en tu mano.

Una renuncia a tiempo puede ahorrarte sufrimientos.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre).

Tu lado más sensual tirará de ti con fuerza en estos momentos. No podrás dejarlo de lado, por muchos compromisos laborarles que tengas. No te dejes engañar por los aspectos más primarios de tu deseo, puede ser algo más duradero.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero).

No conseguirás dormirte a tu hora, puede que tengas problemas en la cabeza que se somatizan en el sueño y que no te va a dejar descansar. Trata de solucionarlo en base a remedios naturales antes de acudir a los fármacos, pero sobre todo ataca el problema de raíz.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero).

Habrá actitudes ajenas que podrán provocarte cierta incomodidad: ese tipo de personas que se dedican a elaborar juicios precipitados, sin contar con los elementos necesarios para ello. Ni caso: ve a lo tuyo, con los tuyos, e ignora sus comentarios.

PISCIS (22 febrero - 20 marzo).

No desesperes si las cosas no salen como deseas. Hay que ser más flexible y tolerante. En el amor, te sientes como en una nube, incapaz tomar tierra ni encontrar un lugar firme en donde centrar tus

sentimientos. Tanta dispersión te produce ansiedad.