$!Testimonio de un diabético que superó el COVID-19

Luis Díaz lo ha conseguido. Él es una de las 640 MIL personas que se han recuperado de la covid-19 en México, y lo ha logrado pese a tener diabetes. 'Saber que estoy vivo todavía me pone muy sensible. Hasta ver a una mariposa me hace llorar', dice conmovido tras haber salido de su hospitalización.

Vive en Juchitán, en el estado sureño de Oaxaca, el cual acumula poco más de 20.000 casos y casi 1.600 muertes. Cuenta que todavía siente miedo por las consecuencias que el coronavirus pueda causarle. 'Estoy en terapia para que mis pulmones no queden tan afectados', comenta este sábado en entrevista con Efe.

A Luis, arquitecto de profesión, le tocó ver de cerca la tensión que se vive en los hospitales mexicanos debido a la expansión de la pandemia, que suma ya en México 880.000 contagios y 88.000 muertes; y la falta de material sanitarios, pues 'a veces los médicos no tenían ni para cubrebocas, pero seguían haciendo su trabajo', dice.

Reconoce que todavía tiene muchas lagunas mentales de su hospitalización pero lo que no olvida es lo angustiante que resultaron los síntomas de 'no poder respirar, y el miedo a ser intubado'. 'Sabemos que muchos en esa etapa ya no la libran', admite.