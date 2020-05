$!14,5 millones de personas excluidas de ayudas federales por la pandemia

Más de 14,5 millones de personas en Estados Unidos han quedado excluidas de los cheques de ayuda por la pandemia debido a que uno de sus integrantes es un inmigrante indocumentado, según afirmó este miércoles el Instituto de Política Migratoria (MPI, en inglés).

En marzo pasado el Congreso aprobó un paquete de medidas por US$ 1,23 billones de dólares, que incluyó el envío de cheques por US$ 1,200 dólares a las personas con ingresos por debajo de los US$ 75,000 dólares anuales, y que hubieran declarado sus impuestos en 2018 y 2019.

Para la declaración de impuestos los ciudadanos estadounidenses y los inmigrantes legales se identifican con su número de Seguro Social, en tanto que los inmigrantes indocumentados emplean el llamado número individual de identificación fiscal, o ITIN en inglés.

La legislación de marzo excluyó de los pagos por emergencia a las personas que usan ITIN, y a sus cónyuges si declaran los impuestos de manera conjunta, aún cuando el o la cónyuge sean ciudadanos de Estados Unidos o inmigrantes legales con residencia permanente ("tarjeta verde").

Según los cálculos del MPI esta exclusión dejó sin ayuda a 9,8 millones de indocumentados, 3,7 millones de niños nacidos en EEUU o que son residentes legales, y a 1,7 millones de ciudadanos estadounidenses o inmigrantes indocumentados cuyos cónyuges emplean el ITIN.

Los cinco estados con las poblaciones más numerosas de ciudadanos estadounidenses y residentes legales excluidos de la ayuda federal por la pandemia son California, con 1,5 millones de personas, Texas (940.000), Nueva York (359.000), Illinois (244.000) y Florida (228.000).

Si a esto se suman los inmigrantes indocumentados y los hijos de parejas en los cuales uno de los adultos declaró impuestos con el ITIN, el total de personas excluidas de la ayuda federal fue de 4,24 millones en California; 2,35 millones en Texas; 1,15 en Nueva York; 721.000 en Illinois, y 686.000 en Florida, según el MPI.

Más de 60 representantes demócratas en el Congreso de Estados Unidos han presentado un proyecto de Ley de Protección a las Familias Inmigrantes durante la pandemia que incluye la estipulación de que los contribuyentes que usen el ITIN en lugar del número de Seguro Social reciban los beneficios de cualquier legislación de respuesta a la pandemia.