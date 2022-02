Meta podría cerrar Facebook e Instagram en Europa. Esto podría pasar si la empresa de Mark Zuckerberg no puede transferir los datos de los usuarios fuera de esa región y hacia los Estados Unidos.

Esto se dio a conocer luego de que se supiera que en Europa se está redactando una ley en la que se indicará cómo se transferirán los datos de los usuarios de los ciudadanos de la Unión Europea a través al continente americano.

“Si no se adopta un nuevo marco de transferencia de datos transatlánticos y no podemos seguir confiando en las SCC (cláusulas contractuales estándar) o confiar en otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a los Estados Unidos, probablemente no podremos ofrecer una serie de nuestros más importantes productos y servicios, incluidos (los servicios de) Facebook e Instagram, en Europa”, aseguró Meta, en un comunicado.



“Meta no puede simplemente chantajear a la Unión Europea para que renuncie a sus estándares de protección de datos”, respondió Axel Voss, legislador europeo y uno de los redactores de la ley.