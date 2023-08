Dominicanos en Nueva York reaccionan al anuncio de reelección de Luis Abinader

Horas después de haber desfilado junto a miles de dominicanos en la Sexta Avenida de Nueva York, el presidente Luis Abinader anunció su intención de presentarse a las primarias del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en busca de un nuevo período presidencial.

En un video publicado sin previo anuncio en sus redes sociales, el mandatario puso fin a meses de especulaciones sobre su futuro político.

"Después de una profunda reflexión, entendí que el país está por encima de mi tranquilidad familiar o personal, por eso comunico hoy, mi decisión de participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno para ser su candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2024, porque todavía hay desafíos que enfrentar, oportunidad para aprovechar y cambios a realizar", dijo Abinader en el vídeo de 2:35 minutos de duración.

Diario Libre recorrió las principales calles del Alto Manhattan en Nueva York, ciudad en la que el presidente realizó sus últimas actividades públicas previo al anuncio de la reelección, para conocer el parecer de los dominicanos residentes en esta ciudad.

Algunos de los cuestionado, aprueban que Abinader siga en el poder, otros por el contrario prefirieron no opinar o se encontraban en desacuerdo con que se mantuviera cuatro años más en el poder.

Los que la aprueban

"Imagínate, no hay más opción" dijo uno de los encuestados. "Antes tú veías la política y tenías muchas opciones, pero ahora mismo no hay", continuó.

Otro que no quiso ser grabado, también dijo que apoya la reelección.

"No me gusta hablar de política, pero es cierto que no hay otro candidato ahora mismo", manifestó.

"Lo mejor que nos puede pasar", dijo otro. "Allá está todo perfecto, lo único que tiene que controlarse un poco es la delincuencia", continuó.

Otras dos señoras que tampoco quisieron ser identificadas dijeron: "sí, que se reelija cuatro más, y después vamos viendo qué pasa".

Los que dicen que no

Algunos de los cuestionados dijeron que les afecta poco quien gane o pierda las elecciones, puesto que no se involucran en la política de República Dominicana.

"Todos los políticos son iguales", dijo una señora. "Yo por eso no voto ni me involucro en la política ni aquí ni allá", expresó.

"Por mi puede ganar o perder, no me importa", dijo molesto un señor encuestado. "Yo iba a votar en las elecciones pasadas y dijeron que el proceso comenzaba a las seis de la mañana y a las ocho no había comenzado y me fui", dijo. "Y yo iba a votar por él, pero ya no voto más", concluyó.

La corrupción

Todos los interrogados estuvieron de acuerdo con que la medida que más aprueban de este Gobierno es su lucha contra la corrupción.

"Es el único presidente que ha metido a los políticos presos. Que siga cuatro y ocho años más si él quiere", dijo uno de los encuestados por Diario Libre.

La crisis haitiana

El tema haitiano también genera preocupación entre la población dominicana residentes en Nueva York.

Uno de los encuestados dijo que aprueba una nueva gestión de Abinader, pero que espera que pueda resolver el problema de los migrantes haitianos.

"Al primer tema que tienen que ponerle atención es al cruce de los haitianos, que el mayor problema que tenemos los dominicanos allá son los haitianos", dijo.

Las diferentes encuestas de medios de comunicación presentadas en los últimos meses, muestran a Abinader como un fuerte candidato a ser reelecto, por encima de Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, y Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).