Florida: Hijo de familia Fanjul, dueña de Florida Crystals, enfrenta cargos de violencia doméstica

El hijo mayor de uno de los propietarios de la empresa azucarera Florida Crystals, enfrenta múltiples cargos criminales luego de un presunto altercado en su casa de Palm Beach.

De acuerdo con el diario The Palm Beach Post, se trata de Alexander Nicholas Fanjul, quien fue liberado con una fianza de 180 mil dólares, después de que oficiales lo arrestaran el pasado lunes 29 de enero por cargos que incluyen agresión doméstica por estrangulamiento, robo, detención ilegal y posesión de cocaína.

El incidente dejó a una mujer, que no fue identificada por el medio, con lesiones en la cabeza, cara, cuello, manos, ambas muñecas y espalda, según explicó la policía de este condado.

Fanjul, conocido como "Nico", de 38 años, es hijo de Alexander Fanjul Sr., director y vicepresidente senior de Florida Crystals, la compañía con sede en West Palm Beach, y uno de los mayores productores de azúcar en la región sureste de Estados Unidos. A pesar de la vinculación con la familia, Nico no es empleado de la empresa, explicó la compañía el miércoles.

El periódico indicó que, de acuerdo con el abogado que representó al joven Fanjul durante la audiencia del pasado martes en la cárcel del condado de Palm Beach, se negó a comentar sobre el caso, sin embargo, indicó que "Nico" niega las acusaciones.

Durante la audiencia, el juez de circuito Donald Hafele, le ordenó que se abstuviera de usar "medicamentos" no recetados y de contactar a su acusadora. Asimismo, le impuso que entregara cualquier arma de fuego al Departamento de Policía de Palm Beach. Además, salió bajo fianza la tarde de ayer viernes, según muestran los registros de la cárcel, refiere la nota.

Versión de la policía de Palm Beach

Según el informe de arresto, un oficial de Palm Beach respondió alrededor de las 11:00 p.m. del domingo a una denuncia por ruido en la residencia de Fanjul en El Dorado Lane, justo al sur de Palm Beach Country Club, en el extremo norte de la isla. El denunciante manifestó que escuchó a una mujer gritar.

No obstante, al oficial ver que el portón principal y la puerta estaban abiertos, se acercó a la residencia. El informe relató que el policía vio a Fanjul adentro de pie sobre una mujer que estaba acurrucada en el piso en posición fetal, por lo que él procedió a separarlos.

Asimismo, el reporte señaló que la mujer comentó al oficial que Fanjul la agredió físicamente y que "pensó que iba a morir". También dijo que ella y Fanjul se conocían desde hacía varios meses y estaban cenando el domingo por la noche en el Flagler Steakhouse en esa misma localidad, cuando Fanjul se molestó por estar sentado cerca de una pareja gay.

La mujer dijo que Fanjul expresó su frustración durante la cena, poniéndose cada vez más furioso. Después de comer, la pareja regresó a la casa de Fanjul, donde éste continuó hablando sobre su frustración con el restaurante.

La mujer dijo que ella y Fanjul estaban en el patio delantero de él cuando ella le pidió que dejara el tema, tras esto, Fanjul le dio un puñetazo en la cara, golpeándola repetidamente en el rostro, le quitó a la fuerza su bolso y su teléfono celular, y la arrastró a la casa para evitar que escapara o pidiera ayuda.

El informe del arresto no indicó si Fanjul dio declaraciones.

De acuerdo con la policía, él fue arrestado después de determinar que era el principal agresor.

Mientras lo requisaban, encontraron un sobre en su billetera, el cual contenía una sustancia en polvo, presumiblemente cocaína, según las autoridades locales.

Antecedentes

De acuerdo con el periódico estadounidense, hace casi una década, Nico Fanjul llegó a los titulares nacionales mientras salía con Tinsley Mortimer, una celebridad estadounidense, quien apareció en la serie de telerrealidad de Bravo "The Real Housewives of New York City".

Un artículo de 2017 en la revista People alegó que los dos tenían una relación volátil, y que Mortimer fue arrestada una vez por allanamiento de morada en la casa de Fanjul en Palm Beach, en abril de 2016.

Aunque las autoridades retiraron los cargos, Fanjul evitó hacer comentarios para la historia de People.