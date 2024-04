Líder del Congreso propone uso de la Guardia Nacional para reprimir protestas en Columbia

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Michael Johnson, dijo este martes en rueda de prensa que, si la policía no es capaz de reprimir las protestas violentas en la universidad de Columbia, "necesitamos la Guardia Nacional".



Johnson, republicano de Luisiana, dijo en una conferencia de prensa que las protestas en las universidades de Estados Unidos en torno a la guerra en Gaza han tomado un cariz antisemita que incluye el clamor por la destrucción del estado de Israel.



El legislador dijo que si la presidenta de la Universidad de Columbia, Nemat Shafik, no es capaz de controlar la situación en esa institución "es el momento de que renuncie".



"La primera responsabilidad de la administración de un predio universitario es la protección y seguridad de los estudiantes", añadió. "Si alguien falla en esa obligación, ha fracasado totalmente".



"Columbia está fuera de control", afirmó Johnson. "Por eso reclamamos que venga la policía y se ocupe del asunto. Y si la policía no es capaz (de controlar la situación) entonces necesitamos la Guardia Nacional".



Decenas de estudiantes de la universidad de Columbia, en Nueva York, han ocupado este martes el Hamilton Hall, uno de los edificios más importantes del complejo educativo, horas después de que la dirección del centro comenzara a aplicar suspensiones a estudiantes involucrados en las protestas.



Las protestas de Columbia se suman a las que cientos de estudiantes en decenas de otras universidades en Estados Unidos mantienen desde hace días para protestar por la guerra en Gaza.



Las manifestaciones tienen en común el rechazo a la política estadounidense hacia Israel y la petición de que los centros educativos rompan relaciones con el Gobierno y el sector privado israelí por la ofensiva contra Hamás en Gaza.



La propuesta de Johnson trae a la memoria del incidente en mayo de 1970 en la Universidad estatal Kent, de Ohio, cuando soldados de la Guardia Nacional de ese estado dispararon a manifestantes que protestaban contra la guerra en Vietnam matando a cuatro e hiriendo a nueve alumnos.