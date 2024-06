"No se trata solo de perseguir a la oposición", senador de EE.UU. preocupado por corrupción en RD

El presidente del comité de relaciones exteriores del Senado de los Estados Unidos, el demócrata Ben Cardin, expresó su preocupación por los desafíos en la lucha contra la corrupción presentes en la República Dominicana y abogó por un plan que combata este flagelo.

"En República Dominicana, me preocupa no solo lo que está sucediendo con Haití, sino su compromiso con la lucha contra la corrupción. Tienen desafíos en ese país. Y no se trata solo de perseguir a la oposición", dijo el demócrata Ben Cardin durante la audiencia para examinar la nominación de Juan Carlos Iturregui como embajador en el país.

Durante su intervención en la audiencia de hace unas semanas, el representante por Maryland señaló los puntos por los que las naciones en las que Iturregui y otros cuatro nominados podrían ser confirmados son consideradas "misiones desafiantes" para los Estados Unidos, advirtiendo la crisis en Haití y la corrupción en el caso dominicano.

Al dirigirse a los presentes, Cardin consideró que el país debe tener una estrategia "para combatir realmente la corrupción" y agregó que el comité estará atento para que los cinco nominados lleven a cabo las leyes estadounidenses orientadas a contrarrestar la corrupción en todo el mundo.

No es la primera vez que funcionarios estadounidenses señalan que persisten desafíos sobre el tema. En febrero pasado la encargada de negocios de los Estados Unidos, Patricia Aguilera, felicitó a la República Dominicana por mejorar la percepción de transparencia desde 2020, pero advirtió de la existencia de "oportunidades" para seguir mejorando.

En los últimos años se han dado a conocer varios casos de alegada corrupción que están en los tribunales que afectan particularmente a miembros del otrora gobiernista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) o personalidades que sirvieron como funcionarios durante los años de gobierno de esa organización política.

Embajadores confirmados

Ben Cardin se mostró a favor de que la cinco nominaciones para embajadores en Irak, Libia, Argelia, Senegal y República Dominicana sigan su curso hacia la confirmación, alegando la necesidad de "llenar ese vacío", que en el caso de RD se acerca a cumplir los cuatro años.

"Es de vital importancia que avancemos con estas nominaciones y que tengamos embajadores confirmados en estas cinco misiones desafiantes", subrayó.

Juan Carlos Iturregui fue nominado por el presidente Joe Biden a finales de noviembre pasado para dirigir la misión diplomática estadounidense en el país y esta a la espera de que el Senado estadounidense apruebe su candidatura, para lo que necesita al menos 51 votos de los 100 miembros para ser confirmado.